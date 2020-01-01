ننشر أدعية فاتحة ذي الحجة 2020 من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 





ننشر ادعية فاتحة ذي الحجة 2020 من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة





أدعية فاتحة ذي الحجة 2020 | بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية بلد المنسك الذي يقصده المسلمين لقضاء فريضة الحج، أن اليوم هو بداية شهر ذي الحجة، كما أعلنت عن وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك.





وتعد العشر الأوائل من ذي الحجة من الأيام المباركة التي يكثر فيها المسلمين، حيث يغفر الله في تلك الأيام عن ذنوب العباد، فهي أفضل الأيام عند الله عز وجل وقد تواردت الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في شأن ذلك لذلك يتهافت الكثير من المسلمين في هذه الأوقات المباركة على البحث عن الأدعية المحببة في أول تلك الأيام والذي حرص موقع دليل الوطن على نشرها في السطور التالية.





أدعية فاتحة ذي الحجة 2020

مضت عدت ساعات في أول أيام ذي الحجة تلك الأيام التي يضاعف فيها الله الثواب لعباده الطائعين، ويبحث الآن العديد من المسلمين في كل بقاع العالم عن الأدعية التي يفتتح بها أول أيام ذي الحجة والتي أخبرنا الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلم بفضلها , وان العمل في تلك الأيام من أفضل الأعمال ففيها وقفة عرفات وصوم يوم عرفه وفيها فدى الله عز وجل سيدنا إسماعيل بذبح عظيم، لذلك حرص موقع دليل الوطن علن نشر أفضل الأدعية التي كان يدعي بها الرسول والسلف الصالح والتي جاءت كالتالي:





- اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه





- اللهم أجعل أيام ذي الحجة نصر وعز وخير وفلاح ونجاح لي ولأحبتي ولجميع المسلمين.





- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً.





- اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.





- اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغني.





- اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي.





- اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب.





- لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.





فضل العشر من ذي الحجة

فضل العشر الأول من ذي الحجة عظيم، فقد حثنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على اغتنامها، فعَنْ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أنَّهُ قَالَ: «‏مَا الْعَمَلُ فِي أيَّامٍ أفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ» قَالُوا: “وَلاَ الْجِهَادُ؟» قَالَ: «وَلا الْجِهَادُ، إلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» فهناك بعض الأعمال المستحبة في العشر من ذي الحجة يستطيع كل مسلم أن ينتهل منها للفوز بفضلها، وهي :





- كثرة الذكر.





- التهليل والتكبير والتحميد.





- الصوم.





- الدعاء يوم عرفة.





- لبس الثياب الحسن يوم العيد.





- ذبح الأضحية.





- الحفاظ على النظافة الشخصية والأماكن العامة والطرق.





ننشر أدعية فاتحة ذي الحجة 2020 من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة



