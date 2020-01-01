الهلال يحسم الجدل ويُمدد عقد جوميز حتي 2022

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:32 م
جوميز
جوميز
أعلن نادي الهلال السعودي متصدر جدول ترتيب دور الأمير محمد بن سلمان وحامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا، بتجديد عقد مهاجمه الفرنسي حتى عام 2022.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد جوميز مع الهلال بنهاية الموسم الجاري ولكن متصدر الدوري السعودي للمحترفين مدد عقد هدافه حتى 2022.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أن مراسم التوقيع جرت في مبنى الأمير عبد الله بن ناصر الإداري بمقر النادي.

ويعد جوميز من أبرز اللاعبين الأجانب في تاريخ الهلال إذ نجح في قيادة الفريق للفوز بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا وحصل على جائزتي هداف المسابقة وأفضل لاعب.

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، برصيد 51 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه النصر، قبل ثماني مراحل على نهاية الموسم.

يشار إلى أن الدوري السعودي سيعاود نشاطه الشهر المقبل، بعد توقف لمدة خمسة أشهر تقريبا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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