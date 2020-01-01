لجنة تفاوض سد النهضة: إثيوبيا تدفع المفاوضات إلى حافة الهاوية (فيديو)

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة، إنه لا يجد تفسيرا لتصريحات إثيوبيا بشأن ملء خزان سد النهضة، معتبرا أن هناك حالة انقلاب غريبة بعد قمة الاتحاد الأفريقي.





وأشار "الظواهري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أثيوبيا تحاول أن تصل بنا إلى حافة الهاوية، لافتا إلى أن أثيوبيا تحاول أن تضع عوائق أمامنا في عملية التفاوض.











