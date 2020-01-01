جوارديولا يواسي دي بروين بعبارات مؤثرة بعد خسارة لقب الأفضل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يرى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، أن تأثير لاعبه كيفن دي بروين على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لا يمكن إنكاره رغم خسارته جائزة أعضاء اتحاد كتاب الرياضة لأفضل لاعب هذا العام.
وحل دي بروين، الذي سجل 11 هدفاً وصنع 19 في الدوري هذا الموسم، ثانياً في التصويت السنوي لأعضاء اتحاد الكتاب بعد جوردان هندرسون قائد ليفربول الفائز باللقب.
وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة "أعتقد أن كيفن يتحدث لنفسه عن ما قدمه لفريقه. ليس من الضروري القول كم كيفن رائع وفي الوقت نفسه تهانينا إلى قائد ليفربول.
"كنت أود أن يسجل كيفن الأهداف لكنه يستمتع بصنعها أيضا. الأرقام التي حققها لا تصدق ليس فقط هذا الموسم لكن أيضا خلال الدوري الذي حصدنا فيه مئة نقطة (في 2018). كان مذهلاً ولن أنسى أبدا كيف كان يؤدي ذلك العام".
وستكون مباراة بعد غد الأحد أمام نوريتش سيتي على ملعب الاتحاد الأخيرة لديفيد سيلفا في الدوري الممتاز بقميص مانشستر سيتي.
ووصف غوارديولا فترة عشر سنوات قضاها سيلفا في إستاد الاتحاد "بالاستثنائية" عقب مساعدة لاعب الوسط الإسباني المؤثر النادي في الفوز بلقب الدوري أربع مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة خمس مرات.
وأضاف المدرب الإسباني عن مواطنه سيلفا "عدد المباريات وجودته الملحوظة في المباريات التي خاضها والألقاب التي ساعد في تحقيقها تجعله واحدا بالإضافة لخمسة أو ستة لاعبين آخرين صنعوا ما وصل له هذا النادي الآن. هذا النادي سيظل ممتنا له دائماً".
وضمن سيتي بالفعل المركز الثاني في الدوري خلف ليفربول البطل، ويتفوق 2-1 على ريال مدريد بطل إسبانيا قبل استضافته في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

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مانشستر سيتي دي بروين

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