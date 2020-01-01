قبل عودة الدوري.. تعرف على كشف حساب الزمالك هذا الموسم (أرقام)





يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد فترة توقف أكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تعليق المنافسات الرياضية في جميع بلدان العالم.





وخاض فريق الزمالك مباراتين وديتين، حيث تغلب على سموحة بنتيجة 5 – 1، بينما خسر أمام بيراميدز بهدف دون مقابل.





ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بـ49 نقطة، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة، بينما جاء بيراميدز بالمركز الثالث بـ32 نقطة.





ماذا قدم الزمالك في الدوري الممتاز هذا الموسم؟

خاض الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون 16 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم، فاز في 9 مباريات وخسر 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، سجل لاعبوه 22 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا، وحصد 31 نقطة.





فقد فريق الزمالك 18 نقطة في مشواره بالدوري الممتاز حتي الآن (4 هزائم – 3 تعادلات).





أكبر انتصار حققه الزمالك في الدوري هذا الموسم كان على حساب فريق طنطا بنتيجة 3 – 2، بينما جاءت الهزائم الثلاث للفريق الأبيض أمام كل من، الأهلي (2-0) فوز اعتباري بعد انسحاب الزمالك، طلائع الجيش (3-2)، إنبي (2-1).





يتصدر قائمة هدافي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز أحمد سيد زيزو ومصطفي محمد وسجل كل منهما 5 أهداف.





شارك 6 لاعبين أجانب مع الزمالك في الدوري هذا الموسم، حيث شارك فرجاني ساسي شارك في 11 مباراة سجل هدف وصنع آخر، بينما خاض أشرف بنشرقي 11 مباراة سجل هدف وصنع 4 أهداف أخري، وخاض خالد بوطيب 3 مباريات لم يسجل أو يصنع أي أهداف، ولعب محمد أوناجم لعب 13 مباراة سجل هدفين وصنع 3 أهداف.



