القضاء الإداري يستبعد حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:04 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق حريات "، اليوم الجمعة، بقبول الدعوى المقامة عمر هريدى المحامي، وبالغاء القرار الصادر من لجنة فحص اوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بقبول اوراق ترشح أحمد حسين فايق صبور، في الدعوى رقم 47680 لسنة ٧٤ ق، والغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراجه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى.

وقالت المحكمة إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية المقررة قانونا، وتعين قبولها شكلا، بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وتضمنت الدعاوى ما بين الطعون علي قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.

وجاءت الطعون الآخري، تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم علي المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى، لاستبعادهم من خوض الانتخابات.


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عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة رجل داخل شقته، بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو النمرس بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رجل داخل شقته بمنطقة شبرامنت بنطاق مركز شرطة أبو النمرس.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة رجل أربعيني العمر، يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد اي إصابات ظاهرية بجسده، كما تبين عدم وجود أي بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الرجل المعثور على جثته يقيم بمفرده داخل الشقة سكنه.

وكشف تقرير مفتش الصحة عقب الكشف الطبي عليه عن عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته، وأن وفاته طبيعية، وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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