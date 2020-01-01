4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، عن عدد من القرارات الحكومية التي سيبدأ تنفيذها بداية من الأحد المقبل، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.





وتشمل هذه القرارات، مد فترات العمل بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.





وتتضمن القرارات أيضا استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية وسيتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء.





وشملت قرارات الحكومة، السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص، مع التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة الحدائق العامة والمتنزهات.



