خاص - نجم الاتحاد السكندري :عودة الدوري قرار دولة.. وطموحي تحقيق بطولة مع زعيم الثغر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:33 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
رقية صلاح
تحدث السيد سالم لاعب ظهير أيسر نادي الاتحاد السكندري، عن عودة الدوري المصري، وطموحه مع الفريق السكندري خلال الفترة القادمة.

وقال سالم في تصريحات خاصةلـ "الفجر الرياضي" :" عودة الدوري قرار دولة والجميع عليه أن يحترمه، ونتمني جميعا الشفاء للجميع من فيروس كورونا وللاعبي الإنتاج الحربي والمدير الفني كابتن مختار مختار". 

وأضاف لاعب زعيم الثغر :"طموحي أن نعيد نادي الاتحاد السكندري لمكانته الطبيعية وتحقيق بطولة معه والمشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم القادم". 

وأتم تصريحاته :" كابتن طلعت مدرب مخضرم ومحترم وله تاريخ كبير وهو ابن من أبناء نادي الاتحاد وصنع الفارق معنا، وأتمني أن يحقق بطولة مع الفريق".



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