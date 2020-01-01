مدرب أستون فيلا يتحدث عن المواجهة المصيرية ضد وست هام يونايتد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تحدث داين سميث المدير الفني لأستون فيلا عن مواجهة فريقه المقبلة أمام وست هام والمقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

سميث قال في المؤتمر الصحفي للمباراة :"سخوض اللقاء بنفس الإيمان والثقة كما فعلنا في الأسابيع الأخيرة، إذا فعلنا ذلك نستطيع الانتصار على وست هام".

وأضاف :"لقد كانت فترة صعبة جداً على اللاعبين أن تأتي لتلعب في فترة قصيرة وباستعداد أقل من الوضع الطبيعي، أمامنا آخر لقاء الآن ونعلم أنه لقاء كبير جدًا".

وأوضح :"نحن نتحكم بمصيرنا وهذا ما أردنا أن يحدث قبل المباراة الأخيرة، لقد كان الأمر أقرب لأن يكون مصيرنا بأيدي الآخرين ولكن النتائج أتت من مصلحتنا".

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