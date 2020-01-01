"استسلم يا مرتد".. كيف رد ضابط صاعقة على إرهابي أثناء الهجوم على كمينه؟ (فيديو)

قال الملازم أول عمرو عابد، ضابط بقوات الصاعقة المصرية، إن عقيدة "النصر أو الشهادة" تولد لديهم بمجرد التحاقهم للكلية الحربية، مضيفًا "مصر دي بيتي وخط أحمر وهموت فيها ومحدش يدخلها من الإرهابيين".





وأضاف عابد خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أنا مش هسمح لحد يدخل على أمي وأختي، ولو أنا مت هينزل مكاني زميلي، ولكن لن نترك للإرهابيين بلدنا، وإحنا مش هنخلص".



وفي ذات السياق كشف تفاصيل حوار دار بينه وبين أحد الإرهابيين أثناء الهجوم على أحد الكمائن الأمنية عام 2016، قائلًا "التكفيري قال لزملائه الإرهابيين أوقفوا الضرب، وبصلي في عيني وقال لي استسلم يا مرتد ستموت على الكفر.. انقطعت عنكم المعاونة لا تنتظرون الدعم لقد قلنا أننا أصحاب".



وأضاف "حديثه كان علشان يزعزع عزيمتي، وقلت لما أنتم أصحاب الأرض، أمال إحنا مين وبنعمل هنا إيه، فكان ردي عليهم بإطلاق 6 أعيرة نارية من سلاحه، أجبرته على التراجع"، متابعًا "أنه لم يقترب منه إلا عند شعر بأنهم أكثر عددًا ولكنهم في الحقيقة جبناء".



وتابع: يوم 16 مارس 2016 كان هناك شك بأن هناك أحد التحركات الإرهابية تجاه الكمين، وتم تكوين فرقة من قوات من الصاعقة المصرية وتوجهوا إلى التبة.



وفي ذات السياق قال الملازم عابد إن الدعم الجوي في وقائع الاشتباكات على الكمائن الأمنية يجد صعوبة في التدخل بسرعة لأن تدخله سيتسبب في موت الجنود والإرهابيين معًا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التفريق بين الجنود والإرهابيين في هذه الحالة. وأضاف "الدعم الجوي صعب يجي بسرعة لأنه هيضرب ضرب مساحي فكده هنموت معاهم، هو مش مستخسر يطلع".









