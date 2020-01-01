سيد عبدالحفيظ: حمدي فتحي أُصيب بفيروس كورونا وحالته مطمئنة

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن حالة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال عبدالحفيظ: "مسحة حمدي فتحي جاءت إيجابية بالفعل بخصوص كورونا"، مضيفًا: "اللاعب خضع لتحاليل جديدة وأشعة والأمور مطمئنة".





وتابع عبدالحفظ: "اتخذنا كافة الإجراءات المطلوبة لـ حمدي فتحي بعد التأكد من إصابته بـ كورونا".





وأكمل حديثه قائلًا: "تدريبات الفريق ستستمر كما هي بنفس الإجراءات الاحترازية، إلى جانب إقامة مباراة سموحة الودية في موعدها".





وعن حالة بقية أفراد الفريق، وحقيقة الاشتباه في إصابة جونيور أجايي بـ كورونا، أشار عبد الحفيظ إلى "الكل في حالة جيدة بما فيهم جونيور أجايي، اللاعب سليم".





قبل أن ينشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على (إنستجرام) رسائل دعم من زملائه في الفريق، ومن العديد من لاعبي الدوري المصري، بعد إصابته بـ كورونا.





وعاد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا، وذلك بعد التعافي من إصابة الغضروف.





ويتدرب الأهلي استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل ولمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.





جدير بالذكر أن يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري ورصيده 49 نقطة، بعد خوضه لنصف عدد مبارياته.