ليفاندوفسكي يهزم رونالدو في استفتاء الكرة الذهبية!

أصبح روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، أحد أكثر المتضررين من إلغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، خاصة بعد تألقه وتسجيله 34 هدفًا بالدوري الألماني هذا الموسم، حيث قررت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية إلغاء نسخة العام الحالي، نظرًا للظروف التي أحاطت بكرة القدم، جراء تداعيات جائحة كورونا.





وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية على خطوة تُعوض عشاق كرة القدم عن عدم معرفة هوية اللاعب الأفضل في العالم لعام 2020، عبر إجراء استفتاء بين محرريها، وذلك بمنح كل صحفي الحق في اختيار 3 لاعبين فقط، ليُمنح صاحب المركز الأول 5 نقاط، والثاني 3 نقاط، والثالث نقطة واحدة.





وأحتل ليفاندوفسكي صدارة التصويت بحصوله على 34 نقطة، متقدمًا بفارق 24 نقطة عن أقرب ملاحقيه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الذي حصل على 10 نقاط، وحل الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، في المركز الثالث بالتصويت بحصوله على 8 نقاط.

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في المركز الثامن بالتساوي مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بحصولهما على 3 نقاط فقط لكل منهما.









وكانت نتيجة الاستفتاء على النحو التالي:

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 34 نقطة.

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس): 10 نقاط.

فيرجيل فان دايك (ليفربول): 8 نقاط.

سيرجيو راموس (ريال مدريد): 6 نقاط.

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 5 نقاط.

ساديو ماني (ليفربول): 5 نقاط.

إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند): 5 نقاط.

كريم بنزيما (ريال مدريد): 3 نقاط.

ليونيل ميسي (برشلونة): 3 نقاط.

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد): نقطة.