السيسي يبحث مع نظيره الأوكراني ملف القضية الليبية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:07 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا .


وتناول الاتصال بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس السيسي تقدير مصر للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

من جانبه؛ أشاد الرئيس الأوكراني بالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، لما تمثله من ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضاً تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، كالقضية الليبية وعملية السلام، حيث ثمن الرئيس الأوكراني من جانبه الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

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