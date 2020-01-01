لماذا لا تتدخل القوات الجوية فى اشتباكات الكمائن؟ ضابط صاعقة يجيب (فيديو)

قال الملازم أول عمرو عابد ضابط بقوات الصاعقة المصرية، إن الدعم الجوي في وقائع الاشتباكات على الكمائن الأمنية يجد صعوبة في التدخل بسرعة؛ لأن تدخله سيتسبب في موت الجنود والإرهابيين معًا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التفريق بين الجنود والإرهابيين في هذه الحالة.





وأضاف عابد في لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي": "الدعم الجوي صعب يجي بسرعة؛ لأنه هيضرب ضرب مساحي فكده هنموت معاهم، هو مش مستخسر يطلع".





كانت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، قد نشرت مقطع فيديو لحظة إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية.





وقال العميد أركان تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إنه فى إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت القوات في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية.





وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له، أن قوات التأمين للارتكاز الأمني تعاونت مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 فردًا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربات مفخخة.





وفي سياق متصل وجه المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" التحية لأبطال القوات المسلحة في بئر العبد بعد إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بالمنطقة باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية.





في سياق آخر، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.







