شروط القبول بكلية الشرطة | تعرف على الشروط العامة للالتحاق لهذا العام وموعد التقديم لكلية الشرطة 2020

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:18 م
كلية الشرطة
كلية الشرطة

شروط القبول بكلية الشرطة | تعرف على الشروط العامة للالتحاق لهذا العام وموعد التقديم لكلية الشرطة 2020

شروط القبول بكلية الشرطة| مع الاعلان عن فتح باب التقديم لكلية الشرطة 2020، ازداد البحث بكثرة عن شروط القبول بكلية الشرطة 2020، حيث أن هناك شروط للقبول بكلية الشرطة لابد توافرها في الشخص المتقدم لكلية الشرطة حتي يتم انضمامه لأكاديمية الشرطة.

خاصةً وأن الالتحاق بكلية الشرطة من الأمور الحساسة التي يجب مراعاة العديد من الأمور في المقبولين بها، ومنها ألا يكون عليهم قضايا جنائية أو أن يكون أـحد اقاربهم منتمي لتنظيمات إرهابية وغيرها من الأمور الحساسة المتعلقة بعمل الشرطة.

شروط القبول بكلية الشرطة
وهناك العديد من الشروط التي وضعت من قبل الداخلية للقبول في كلية الشرطة وهي شروط ليست صعبة ولكنها شروط ثابتة ويتم تحديثها باستمرار من قبل المسئولين عن التقديم للشرطة.

ومن الشروط ما هو متعلق بالجانب النفسي وما هو متعلق بالجانب البدني عبر الاختبارات التي تتم للمتقدم والتي يكون له فرصة ثانية اذا فشل في احداها.

موعد التقديم لكلية الشرطة 2020
اعلنت وزارة الداخلية أن فتح باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة من العام الدراسي 2019/2020 الراغبين في الالتحاق بكليات الشرطة، سيكون بداية من 20 يوليو وحتى 30 يوليو، أمام الموعد الثاني فهو من يوم 5 أغسطس حتى 20 أغسطس، ومن أهم الشروط، ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.  توافر شرط القوام ، ألا يزيد عُمره فى أول أكتوبر  عن 22 سنة ميلادية، مع اجتياز اختبارات اللياقة الأخرى ويشترط أيضا ألا يكون متزوج.

شروط القبول بكلية الشرطة | تعرف على الشروط العامة للالتحاق لهذا العام وموعد التقديم لكلية الشرطة 2020

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