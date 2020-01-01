بدون رحمة.. أب يلقى بأطفاله الثلاثة أسفل عجلات قطار المنيا

فى واقعة غريبة على المجتمع المصرى، وخصوصا الصعيد، ألقى مواطن، أبنائه الثلاثة أسفل عجلات القطار، بقرية المعصرة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

البداية كانت بتلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، إخطارا، بمصرع 3 أطفال في حادث قطار بملوي، وعلى الفور انتقل ضباط مركز ملوى لفحص البلاغ.

وتبين قيام أب يدعى “م.ع”، بإلقاء أبناءه الثلاث وهم: “خديجة 4 سنوات، منه 8 سنوات، عمرو 6 سنوات”، أمام القطار مما أدى إلى مصرعهم في الحال، وجار رفع الجثمان بمعرفة سيارات الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.





في سياق آخر، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية و2 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

بالتحري تبين صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المنتجات الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجمالها 700 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.