على رأسهم باسم مرسي.. إصابة الحالة الـ19 بفيروس كورونا داخل الإنتاج الحربي





تلقى فريق الانتاج الحربي أحد فرق بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، صدمة جديدة بوصول عدد مصابي فيروس كورونا المستجد، داخل الفريق إلى 19 حالة، ثبتت إيجابية تحليلاتها معلمليا بالوباء العالمي.





إصابة مدرب حراس الإنتاج الحربي بفيروس كورونا





كشفت تقارير صحفية داخل نادي الإنتاج الحربي عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19، ليصبح الفريق العسكري، صاحب أكبر عدد لإصابات الوباء العالمي، في الدوري المصري.





وأوضحت أن عصام عبدالعظيم مدرب حراس الفريق تعرض للإصابة، بعدما أثبتت العينة إيجابية المسحة التي خضع لها، ليصبح هو الحالة رقم 19 داخل صفوف الفريق.





الجدير بالذكر أن الثلاثي باسم مرسي وأحمد شديد قناوي وعامر عامر لاعبو الإنتاج الحربي، ضمن المصابين بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت المسحة الأخيرة وجود 18 حالة مصابة داخل الفريق.



