اعرف نتيجتك | رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020.. نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس بعد العيد

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي “2020” بالاسم ورقم الجلوس للطالب، بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي”2020″ الامتحانات في يوم الحادي والعشرون من شهر يونيو الماضي، وقد بدأوا بامتحان مادة اللغة العربية، وكانت وزارة التربية والتعليم قد بأخذ جميع الإجراءات الوقاية الشخصية والتعقيم للطلاب.









نتيجة الثانوية العامة 2020





وكذلك أيضاً مراقبي اللجان من خلال الدفع بفرق طبية وسيارات إسعاف خارج اللجان بوابة الثانوية العامة، كما أنها عملت علي تقليل أعداد طلاب الثانوية العامة في كل لجنة، حيث قامت بالتوزيع في كل لجنة من “20” طالب إلى “14” طالب على أقصى تقدير، وذلك من أجل تحقيق عنصر التباعد الاجتماعي لتجنب الاصابة بالفيروس المنتشر، وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت عقد امتحانات التربية الدينية والوطنية والاقتصاد المنزلي وهي المواد غير الأساسية، من خلال إعطاء كل طالب بوكليت، وحيث علي الطالب القيام بحله منزليا بهدف تحقيق التباعد وبكون تلك المواد غير مضافة للمجموع.









نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم





الآن ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة ظهور النتيجة بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وازداد البحث بشكل كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم، ولكي يتمكنوا من الاستطلاع على النتائج الخاصة للثانوية العامة، حيث ظهرت نتائج الثانوية العامة في العام الماضي ووصلت نسبة النجاح إلى “78%” من امتحانات الدور الأول في كافة المحافظات، لهذا يمكنك الدخول على الرابط للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة “2020”، حيث أنه أشار وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح هذه السنة “2020” وصلت إلي “98%” .



