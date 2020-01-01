بعد ارتباطها بأحمد سعد.. معلومات لا تعرفها من قبل عن عارضة الازياء علياء بسيوني

أثار الفنان أحمد سعد الجدل حوله بعد إعلانه ارتباطه رسميًا بعارضة الأزياء المشهورة علياء بسيوني، وذلك بعد نشره فيديو من حفل عيد ميلادها، وعلق عليه قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي".

وأكد "سعد"، في تصريحات صحفية له مؤخرًا، إنه بالفعل ارتبط بها رسميًا وسيقام حفل خطبتهما خلال الشهر المقبل، وبعد ذلك سيتم إقامة حفل الزفاف.





وفي السطور التالية سنعرض لكم مجموعة من المعلومات عن علياء البسيوني:

علياء بسيوني هي عارضة أزياء مصرية الجنسية ولكنها تعمل دائمًا في فرنسا وبالتحديد في باريس، واسمها الكامل هو علياء عثمان بسيوني وتعيش في منطقة هليوبوليس، ولديها معرضًا كبيرًا لبيع الأزياء في القاهرة، ومن مواليد برج الأسد.





وعلى الصعيد الأخر، ينتظر النجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش طرح أغنية "100 حساب"، خلال الأيام المقبلة، وهي من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.