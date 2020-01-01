ابنة "الهضبة" تشعل "إنستجرام" بصورة جديدة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت كنزي دياب، ابنه الهضبة عمرو دياب، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وضلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "دياب" بتوب لنصف البطن، وبنطلون رياضي وسط أشجار، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بحبك كنزي،انتي بنت جميلة جدا يا كنزي"،"جميلة"،"بحبك كثيرا".

ودائما ما تثير كنزي ابنه الهضبة عمرو دياب، بإطلالتها الجريئة عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلى الجانب الآخر آثار الهضبة عمرو دياب الجدل، من خلال تصويره فيديو كليب أغنية جديدة له في شارع المعز بالقاهرة.

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