أسقف المنيا يعلن بدء أول رحلة كنيسية 8 أغسطس

أعلن الأنبا مكاريوس، أسقف عام إيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، عن بدء استقبال رحلات كنيسة يومية بدءًا من يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس المقبل، وذلك في واحة القديس العظيم الأنبا انطونيوس قرية 8.





جاء ذلك بعد قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، بتعليق الأنشطة والرحلات والقداسات في ايبارشيات القاهرة والإسكندرية، وترك القرار بعودة الحياة إلي طبيعتها لكل اسقف حسب الوضع الوبائي في محيط الكنائس من انتشار فيروس كورونا.





وقال "مكاريوس" في تدوينه له، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، إن الإيبارشية قد قررت استئناف عودة الرحلات الكنيسة مع مراعاة أخذ الاحتياطات التامة وإتباع الارشادات الصحية الكاملة وضرورة الحجز المسبق.





وتابع: "مصلين إلي الله أن يحفظ بلادنا وكنيستنا بخير وسلام ويرفع عن العالم الموت والوباء بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية".





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وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت بيانًا، على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كالآتي: أعضاء ونواب المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية يؤيدون الموقف الشجاع الذي اتخذه الرئيس السيسي لمساندة الشعب الليبي الشقيق في كفاحه ضد المستعمر التركي وحماية حدود مصر الغربية.





وتابع البيان: في ذات الوقت يبتهلون من اجل سلامة كل جندي من جنود جيش مصر الباسل ولا ينسون ابدا كيف اخذ جيشنا ثأر شهداء الاقباط المصريين اللذين استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية بليبيا.





ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.





وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.





وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.





ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.



