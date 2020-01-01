بعد معاقبة النجم الساحلي.. فيفا يحكم لصالح الأهلي ضد الصفاقسي

تلقى النادي الأهلي خطاباً رسميا من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يُفيد بإيقاف نادي الصفاقسي التونسي من القيد 3 فترات مقبلة، وذلك بسبب تأخر مستحقات لاعب الأحمر.





وأوضح الفيفا في خطابه إلى منع الفريق التونسي من المشاركة فى بطولة أفريقيا فى نسختها المقبلة، بسبب عدم التزامه بتسديد 100 ألف دولار إلى الأهلي.





وكان المارد الأحمر قد قرر تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا، بعدما تجاهلت إدارة الصفاقسي تسديد مبلغ 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلي السابق برئاسة محمود طاهر بتحويل هذا المبلغ بالخطأ ضمن صفقة النيجيري أجايي قبل 4 أعوام ماضية.





وسادت حالة من الارتياح داخل النادي الأهلي بعد قرار الاتحاد الدولي "فيفا" خاصة وأن الصفاقسي تجاهل كل الخطابات السابقة للنادي الأحمر للحصول على حقوقه المادية.





ومن جانب آخر يستعد النادي الأهلي لتجهيز كافة اللاعبين للعودة للمباريات بودية اليوم مع فريق سموحة استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز ونصف نهائي دوري ابطال افريقيا.



