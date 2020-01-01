بعد معاقبة النجم الساحلي.. فيفا يحكم لصالح الأهلي ضد الصفاقسي
الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:33 م
الفجر الرياضي
تلقى النادي الأهلي خطاباً رسميا من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يُفيد بإيقاف نادي الصفاقسي التونسي من القيد 3 فترات مقبلة، وذلك بسبب تأخر مستحقات لاعب الأحمر.
وأوضح الفيفا في خطابه إلى منع الفريق التونسي من المشاركة فى بطولة أفريقيا فى نسختها المقبلة، بسبب عدم التزامه بتسديد 100 ألف دولار إلى الأهلي.
وكان المارد الأحمر قد قرر تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا، بعدما تجاهلت إدارة الصفاقسي تسديد مبلغ 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلي السابق برئاسة محمود طاهر بتحويل هذا المبلغ بالخطأ ضمن صفقة النيجيري أجايي قبل 4 أعوام ماضية.
وسادت حالة من الارتياح داخل النادي الأهلي بعد قرار الاتحاد الدولي "فيفا" خاصة وأن الصفاقسي تجاهل كل الخطابات السابقة للنادي الأحمر للحصول على حقوقه المادية.
ومن جانب آخر يستعد النادي الأهلي لتجهيز كافة اللاعبين للعودة للمباريات بودية اليوم مع فريق سموحة استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز ونصف نهائي دوري ابطال افريقيا.
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