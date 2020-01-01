نجم منتخب الجزائر مطلوب في ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي وبطل البريميرليج في الموسم الحالي مهتم بالتعاقد مع أحد نجوم المنتخب الجزائري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يرغب في التعاقد مع عيسى ماندي قلب دفاع ريال بيتيس الإسباني.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ماندي البالغ من العمر 28 عامًا ولد في فرنسا وبدأ في اللعب في ستاد ريمس الفرنسي وفي عام 2016 إنتقل إلى ريال بيتيس الإسباني وأصبح من أهم عناصر الفريق خلال تلك الفترة.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عيسى ماندي يجيد اللعب في كل مراكز الدفاع، حيث لعب مع المنتخب الوطني الجزائري 55 مباراة دولية بدءًا من عام 2014 ويعتبر من أهم الأعمدة الرئيسية في تشكيلة محاربي الصحراء.











