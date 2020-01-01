الاتحاد الأفريقي يدعو لجولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر

طالب الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، كل من مصر وأثيوبيا والسودان، للعمل للوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بشكل سريع، تحت دعم خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.

 

وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث"، وأوضح "أنه يعكس تقدما ملحوظا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة".

 

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن، الثلاثاء، أن قادته عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت، لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي تعتبر مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا "ضروريا" للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

 

ودعت جنوب أفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي والسودان، للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو.

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