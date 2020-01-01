شاهد.. توزيع "عيدية" الداخلية على الأسر الأكثر احتياجا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم للأسرة المصرية، وفي ضوء ذلك، أهدت وزارة الداخلية من خلال مبادرة "كلنا واحد" سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجاً قبل عيد الأضحى، وجاء ذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وجهزت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بوزارة الداخلية، العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجاً في إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.  

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.
 

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سلع غذائية بوابة الفجر الفجر السيسي الداخلية

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