زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
ريهام على
واصلت اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بالفيوم والإدارات الزراعية، حملاتها؛ لمتابعة الآفات التي تصيب المحاصيل الحقلية واستكشافها بغيطان الأراضى الزراعية بجميع المراكز لرصد أي إصابة جديدة واتخاذ اللازم كإجراء احترازى وتنفيذ الخطوات الأساسية لمكافحة الآفة والتحكم والسيطرة على نشاطها للحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعى، وعمل برامج توعية وندوات للمزارعين بالحقل للتعامل مع هذه الأمراض ونشر المصايد بالزراعات.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الميدانية المستمرة مع المزارعين وإعطاءهم التعليمات المناسبة ورصد لأي إصابة جديدة واتخاذ اللازم للتصدي لتلك الإصابة سوء أمراض فطرية او حشرية.


خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بحملة اليوم الجمعه للمرور على الزراعات المختلفة وخصوصا زراعات الذرة في مركز ابشواي بحضور المهندس عبدالباقي يونس رئيس قسم المكافحه بالادارة والجهاز الزراعي بإدارة ابشواي الزراعية؛ لرصد الإصابة بحشرة المن وإعطاء المزارعين الإرشادات المطلوبة لتخفيف الإصابة بتلك الحشرة والتي تنشط مع زيادة نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الميدانية المستمرة مع المزارعين وإعطاءهم التعليمات المناسبة ورصد لاي إصابة جديدة واتخاذ اللازم للتصدي لتلك الإصابة سوء أمراض فطرية او حشرية.

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أن اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بالفيوم والإدارات الزراعية واصلت حملاتها لمتابعة الآفات التي تصيب المحاصيل الحقلية واستكشافها بغيطان الأراضى الزراعية بجميع المراكز لرصد اي إصابة جديده واتخاذ اللازم كإجراء احترازى وتنفيذ الخطوات الأساسية لمكافحة الآفة والتحكم والسيطرة على نشاطها للحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعى،وعمل برامج توعية وندوات للمزارعين بالحقل للتعامل مع هذه الأمراض ونشر المصايد بالزراعات.

وقامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بحملة اليوم الجمعة للمرور على الزراعات المختلفة وخصوصا زراعات الذرة في مركز ابشواي بحضور المهندس عبدالباقي يونس رئيس قسم المكافحه بالادارة والجهاز الزراعي بأدارة ابشواي الزراعية لرصد الإصابة بحشرة المن وإعطاء المزارعين الإرشادات المطلوبة لتخفيف الإصابة بتلك الحشرة والتي تنشط مع زيادة نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)
زراعة الفيوم: حملات استكشافية بالحقول لرصد الآفات واتخاذ اللازم (صور)

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