الإمارات تقدم مساعدات طبية إلى 14 دولة لمواجهة كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات على متنها 12.5 طن من الإمدادات الطبية و500 ألف جهاز فحص السريع إلى 14 دولة من دول وجزر الكاريبي، إضافة إلى إقليم مونتسيرات البريطاني لتعزيز جهود 12 ألفا و500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وآخرين في احتواء انتشار فيروس كورونا.

 

وقال سفير الإمارات لدى كوبا السفير غير المقيم لدى جمهورية الدومينيكان وهايتي وجامايكا وسانت كيتس ونيفيس وممثل الإمارات في رابطة دول الكاريبي بدر عبدالله سعيد المطروشي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم - الخميس "إرسال طائرة المساعدات الطبية إلى دول جزر الكاريبي يعكس الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات لدعم الجزر في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال تقديم الإمدادات اللازمة لها لتعزيز قدرات العاملين في مجال الرعاية الطبية وتوفير الحماية المناسبة لهم".

 

من جانبه، قال سفير الإمارات لدى بنما سفير غير المقيم لدى كومنولث وجزر البهاما وبربادوس، إبراهيم محمد جمعة حسن المنصوري"تأتي المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات اليوم لدول جزر الكاريبي تعزيزا لجهود كوادرها الطبية في مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن "بربادوس" ستكون مركزا لتوزيع المساعدات على باقي الجزر بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ في حالات الكوارث، وهي الجهة المركزية لإدارة الطوارئ لدول وجزر الكاريبي.

 

من جهتها، قالت السفيرة سعادة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، سفيرة الدولة غير المقيمة لدى غرينادا، التعاون الدولي ضروري لاحتواء الوباء ودفع الانتعاش الاقتصادي قدما، ونحن نتفق مع تقييم منظمة الصحة العالمية بأنه لا أحد آمن حتى يصبح الجميع بأمان، موضحة أن الإمارات مُلتزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي ودول جزر الكاريبي للحفاظ على الأرواح والصحة، والعمل على استئناف أنشطة السياحة والتجارة والأنشطة الاقتصادية الأخرى بشكل آمن.

 

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 1132 طنًا من المساعدات إلى أكثر من 89 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

 

كما سيرت دولة الإمارات جسرا جويا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لنقل مستشفيات ميدانية إلى غانا وإثيوبيا، وذلك في إطار برنامج المساعدات الإنسانية الشامل الذي انتهجته الدولة لدعم جهود العديد من الدول في مواجهة كورونا. وتبرعت الإمارات لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات من أدوات اختبار الكشف عن الفيروس بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي وعملت جاهدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تضم أكبر مستودعات للإغاثة الإنسانية على إيصال الإمدادات الضرورية لمكافحة كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المارات

أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل تجديد عقد أزارو مع الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

ليس المحمدي أو موليكا.. فايلر يُطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يوافق على إذاعة مباراته أمام سموحة

منذ 39 دقيقة

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

مبابي يرد على عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ 41 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

منذ أقل من ساعتين

وليد أزارو يخرج عن صمته ويكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة بشأن انتقال دونجا للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بحر السخنة يبتلع 3 شباب.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الإمارات ترسل طائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قيرغيزستان

لمواجهة كورونا.. الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى رومانيا

من العراق إلى اليمن..إمارات الخير تضمد الجراح العربية من كورونا بالمساعدات الإنسانية

إمارات الخير تنير القارة السمراء بمساعداتها الإنسانية لمواجهة كورونا

من السودان إلى مالي.. الإمارات تخترق الصحراء الكبري لمكافحة كورونا

شاهد.. الإمارات تدعم 3 دول بمساعدات طبية لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

02:14 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

03:44 م

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً