رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس 

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نتيجة الثانوية العامة 2020 ، أيام قليلة تفصلنا عن حدث مهم يترقبه أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي، حيث من المقرر أن تظهر نتائج الاختبارات التي أنهوا تأديتها الثلاثاء الماضي، آملين في تحقيق أعلى الدرجات والدخول لأندية القمة، حيث يرسمون مستقبلهم، متمنيين أن تحقق أمنياتهم.





نتيجة الثانوية العامة 2020





وزاد بحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فو الانتهاء من آداء الامتحانات التي أجريت في ظروف تختلف عن السنوات الماضية، وإن بدت في شكلها المعتاد خلال اللجان، إلا أنه كانت توجد إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار كورونا المستجد "كوفيد-19".

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التصحيح ورصد نتيجة الثانوية العامة 2020





وأعلنت كنترولات الثانوية العامة، انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة نهاية يوليو الجارى، أى قبل العيد، ومن المقرر أن يتم التجميع وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد انتهاء أجازة العيد مباشرة.





موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020





وكشفت الكنترولات عن الانتهائ من تصحيح مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضة التطبيقية، بشكل تام ويجرى رصد الدراجات في الوقت الراهن، كما سيتم تصحيح باقى المواد وفق الخطة الزمنية لأعمال التصحيح والرصد.

نتيجة الثانوية العامة 2020 واختبار القدرات





يُذكر أن موعد عقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020، للكليات التي يشترط اختبارات قدرات، سيكون في الفترة من يوم 8 إلى يوم 20 أغسطس المقبل، وسيتم إعلان تنسيق المرحلة الأولى للطلاب بعد انتهاء اختبارات القدرات مباشرةً، حسبما قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



