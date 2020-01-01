نتيجة الثانوية العامة 2020 بالإسم والترتيب

نتيجة الثانوية العامة 2020 نتيجة الدور الاول، قد انتهى جميع طلاب الصف الثالث الثانوي من أداء امتحانات الثانوية العامة بكافة الأقسام، وينتظر جميع أولياء الأمور والطلاب والطالبات ظهور النتيجة بأسرع وقت، حيث حرصت وزارة التربية والتعليم على متابعة جميع الإدارات التعليمية التي قامت بالأشراف على الامتحانات واللجان الموجودة في جميع المحافظات، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء بشكل رسمي من تصحيح مراجعة امتحانات الطلاب والطالبات على مستوى المحافظات.





نتيجة الثانوية العامة 2020 وتستعد وزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة بالإعلان عن ظهور نتائج طلاب الثانوية العامة على مستوى محافظات الجمهورية، ولكن بعد أن يتم الانتهاء بشكل رسمي من تصحيح كافة الأوراق والاختبارات الخاصة بجميع الطلاب، ومن حق كل طالب الدرجات التي يستحقها ثم يتم رفعها على الموقع الخاص بالوزارة، ويقوم وزير التربية والتعليم بالإعلان عن ظهور النتيجة لكي يتمكن الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور من الإطمئنان على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.





رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة حتى تتمكن من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ينبغي عليك الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم لطباعة الخطوات التالية:





أولا يقوم الطالب بالدخول على رابط وزارة التربية والتعليم البوابة التابعة لمركز المعلومات بالوزارة ثم يقوم بإضافة اسمه ثم يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به، ثم بعد الانتهاء من هذه الخطوة يقوم بالضغط على كلمة عرض النتيجة وفي خلال ثواني معدودة سوف يلاحظ ظهور النتيجة ومجموع الدرجات في جميع المواد التي يمتحن فيها الطالب.



