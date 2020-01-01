عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
حصلت بوابة الفجر، على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة، التي صدق عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشملت الحركة التي اعتمدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تولي العميد خالد أبو العلا قطاع الوحدات، العميد محمد حسن، السياحة والآثار، العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد أبو زيد قطاع النفس، العميد محمد مصطفى مدير إدارة العمليات، العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، العميد حازم الخولي، إدارة الطرق والمنافذ، العميد مصطفى يس الأموال العامة.

وتضمنت الحركة نقل العميد عمرو البرعي لقطاع المال، العقيد سامح درويش لمكافحة المخدرات، وتولي العميد أيمن شرقاوي مفتشا لفرقة الغرب (بولاق الدكرور_ الجيزة)، العميد محمد إمبابي لإدارة سرقة السيارات، العقيد أحمد الشربيني المنطقة الاثرية بالجنوب، العقيد محمد عبد الرحمن، لإدارة المصنفات، العقيد محمد الجيار لإدارة المصنفات، العقيد محمد الصغير مفنش الاهرام، العقيد محمد ربيع مفتش حدائق اكتوبر، المقدم إكرامي البطران وكيل حدائق أكتوبر.

كما تضمنت الحركة تولي المقدم عمرو فاروق رئيسا لمباحث قسم الحوامدية، المقدم أحمد عكاشة رئيسا لمباحث قسم العمرانية، الرائد مصطفى عبد الله رئيسا لمباحث قسم الجيزة، الرائد أحمد عصام رئيسا لمباحث قسم الهرم، الرائد أحمد يسري رئيسًا لمباحث مركز شرطة اطفيح، الرائد مؤمن فرج رئيسا لمباحث قسم شرطة إمبابة، الرائد إسلام السيد رئيسا لمباحث قسم شرطة الطالبية، الرائد محمد ادريس رئيسا لمركز شرطة العياط، الرائد محمد العشري رئيسا لمباحث مركز شرطة الصف، الرائد أحمد عصام عبد الباقي رئيسا لنقطة أرض اللواء.

وشملت الحركة أيضًا تولي العقيد محمد مختار مفتشا لفرقة الشرق (أطفيح_الصف)، ونقل العقيد حاتم حسن لإدارة المعلومات، العقيد أحمد منير لقوات الامن، العقيد هاني شعراوي مفتش الوسط (الدقي والعجوزة)، العقيد وليد العشري لإدارة الأحداث. 

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