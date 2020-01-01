الإفتاء: إخراج أموال الحج زكاة للفقراء والمساكين تعادل ثواب الفريضة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:27 م
وزير الأوقاف مختار جمعة
وزير الأوقاف مختار جمعة
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية: إن الصيام من أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة، خاصة وأنه يكون مضاعف الثواب والأجر.

ولفت خلال مداخلة "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة المصرية الأولى، وشاشة "ON"، إلى أهمية اغتنام فرصة عدم الذهاب لأداء فريضة الحج هذا العام بسبب أزمة كورونا وإخراج أموال فريضة الحج زكاة للفقراء والمساكين، لافتا إلى أن هذا يعادل فريضة الحج تمامًا بل وثوابه أعظم.

وتابع: "من كان يريد الحج هذا العام وحالت الظروف دون ذلك، فأخرج ما كنت تريد الحج به، لإطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين، وكأنك حججت وتأخذ ثواب الحج، وزيادة تفريج كرب الناس". 

وأشار إلى أن الأضحية فيها نسك عظيم وتقربنا من الله فعلينا أن ننتهز هذه الفرصة وإخراج مزيد من الصدقات والتكبير والتسبيح والصوم، مضيفًا أن العشر الأوائل من ذي الحجة لو صامها المسلم وداوم على فعل الخيرات وذكر الله سيستقيم ما بينه وبين الله عز وجل.

أكبر حصيلة تعافٍ من كورونا

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 991 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.

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