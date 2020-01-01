مائل للحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس غد السبت.

وتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا،  وشبورة مائية صباحا.

فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد   وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا  ، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة العظمى  35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.
 
 و يشهد اليوم الجمعة ، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا،  فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .
 
كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .

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