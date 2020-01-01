التعليم تزف بشرى بشأن مصاريف المدارس المصرية اليابانية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:15 م
وزير التعليم
وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم، تقديم قرض تمويل التعليم من بنك مصر، بشروط ميسرة، بهدف تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتي يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة. 

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة: إن ذلك جاء تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب، حيث تم الاتفاق بين الوزارة، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، وشركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس"، وبنك مصر.

ويقضي الاتفاق بأن يتيح بنك مصر، من خلال هذا التعاون، التقديم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، هذا وتصل مدة القرض إلى 8 أشهر وتستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 أبريل من العام التالي.
 
ويشمل الاتفاق تأمينًا مجانيًا على حياة المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي، كما أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية.
 
وأوضحت أن المدارس المصرية اليابانية، تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا، وتكمن أهميتها بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة الجوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية.
 
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص بنك مصر الدائم على المشاركة الفعالة في كل ما يختص بتنمية الإنسان، وإيمانًا منه بأن الحصول على تعليم جيد هو من أهم المحاور التي تؤثر في تكوين وتنمية العنصر البشري من خلال ثقل مواهبه المختلفة مع إكسابه المهارات والخبرات العملية اللازمة ليصبح عضو فاعل في المجتمع، حيث أن تطور الأمم والشعوب يكون بسواعد وعلم أبناءها.
 
أكبر حصيلة تعافٍ من كورونا

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 991 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.

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