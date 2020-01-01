"تعليم الفيوم": 169 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية

عقد ظهر اليوم الأستاذ محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم اجتماعا طارئا مع رؤساء لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام 2020 م، وذلك بحضور مديري عموم ديوان المديرية ومديري الإدارات التعليمية ومسئولي غرفة عمليات التعليم الفني ومسئول الإستراحات، والعلاقات والعامة بالمديرية.





وصرح وكيل تعليم الفيوم، بأن عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 169 لجنة على مستوى المحافظة، كما يوجد 13 خط سير من مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية وصولا إلى مقرات اللجان على مستوى محافظة الفيوم في الموعد المحدد خلال فترة الامتحانات.





وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بكافة إجراءات الحماية والوقاية سواء تعقيم اللجان قبل الامتحان وبعده وفحص درجة حرارة الطلاب ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب وأرتداء أدوات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات وأغطية الأحذية بالإضافة للمرور من بوابات التعقيم الموجودة في مدخل كل لجنة.





وأشار وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمديرية وكذلك بالإدارات تتابع عن كثب إجراءات سير الامتحانات وتتواصل مع الغرف الأخرى سواء في المحافظة والغرفة الرئيسية في الوزارة.





وحث رؤساء اللجان بضرورة الانضباط والانتظام في العمل، والحضور مبكرا الى اللجنة لاستلام الأسئلة، كما اكد على ضرورة التواصل مع المديرية في حالة وجود أي مشكلة تواجه سير الإمتحانات لسرعة مواجهتها وحلها.





وأكد على رؤساء اللجان بضرورة الحضور الى مقر اللجنة مبكرا وضرورة تعاون وتكاتف كل مسئول في اللجنة من ملاحظين وعمال وإداريين مع المراقب الأول ورئيس اللجنة حتى تظهر الصورة النهائية بشكل مشرف ويليق بالمعلمين الشرفاء.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



