اعرف نتيجتك | نتيجة الثانوية العامة 2020 بكل سهولة عبر هذا الرابط الرسمي "شغال"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:06 م
نتيجة الثانوية العامة 2020
نتيجة الثانوية العامة 2020

اعرف نتيجتك | نتيجة الثانوية العامة 2020 بكل سهولة عبر هذا الرابط الرسمي "شغال"

يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 بعدما انتهى الطلاب من تأدية اختبارات العام الدراسي 2019- 2020، التي أدوهابعد تأجيلات بسبب كورونا، وسط إجراءات احترازية عالية المستوى، من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا، وبعض الأجهزة المعنية في الدولة.

نتيجة الثانوية العامة 2020 برابط مباشر

وزاد البحث في اآونة الأخيرة من قبل أولياء أمور الطلبة والطالبات في مرحلة الصف الثالث الثانوي  نتيجة الثانوية العامة 2020 من أجل الاطمئنان على أبنائهم بعدما انتهوا من تأدية الاختبارا يوم الثلاثاء الماضي الموافق الـ21 من يوليو الجاري، بعدما أدى طلاب الشعبة العلمية رياضيات اختبار مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية"، في ظروف استثنائية، ووسط ضغوطات الأهل الذين يأملون في بلوغ أبنائهم أعلى المراتب.


من جانبه، كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 للعام الدراسي الحالي، والتي أنهت امتحاناتها، الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر عقده عبر تقنية فيديو "كونفرانس".

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 النهائي

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور نادر شوقي، إن نتيجة الثانوية العامة 2020 من المقرر أن تنشر بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ يوم الجمعة الموافق الـ31 من يوليو 2020، كما أعلنت غالبية الدول العربية، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.

بشائر نتيجة اثانوية العامة 2020

وانتهت الكنترولات مؤخراً من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية مع نهاية الشهر الجاري قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 التي ينتظرها أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر، وتحديدًا بعد أجازة عيد الفطر المبارك، حيث تشير كل المعطيات إلى أن نسب النجاح جيدة.

تفاؤل قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 

أظهرت نتيجة العينة العشوائية في مادة "الفلسفة والمنطق" بلغت نسبة النجاح بها حوالي 91.8%، ومن المنتظر أن يتم تصحيح باقي المواد وفقا للخطة الزمنية لاعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 والمقرر بعد أجازة عيد الأضحى.

نتيجة الثانوية العامة 2020 برابط شغال

وأطلقت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني الرسمي رابطًا متاحًا عليه نتيجة الثانوية العامة 2020 للتخفيف على أبنائنا الطلاب، مساعدته في الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر، فقط من خلال الدخول "هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".

نتيجة الثانوية العامة 2020 بسهولة

ويترقب الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2020 في حالة ترقب تختلف عن كل عام، نظرًا للظروف التي مروا بها خلال هذا العام الدراسي، من انتشار فيروس كورونا وما أعقبه من إجراءات صارمة للحفاظ على أمن سلامة الطلبة والطالبات خلال تأدية الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2020 والبروتوكولات الصحية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 مجموعة من الضوابط  سيتم تطبيقها بالمدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد، إضافة إلى تأكيد الوزير على أن الدروس الخصوصية في المنازل والسناتر ممنوعة، كاشفا أنه سيتم بث المواد على قنوات التليفزيون المجانية وبث مباشر من الوزارة في شكل كتب تفاعلية، تخفيفًا على الطلبة وأولياء أمورهم.

اعرف نتيجتك | نتيجة الثانوية العامة 2020 بكل سهولة عبر هذا الرابط الرسمي "شغال"


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