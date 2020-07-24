بهذه الكلمات أصالة نصري تمدح صديقتها برسالة عبر "إنستجرام"





نشرت الفنانة أصالة، منذ قليل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لصديقتها واولادها، موجها لها رسالة تمدحها من خلالها.









حيث كتبت أصالة: " كلّ مامنعرف ناسّ أكترّ ، كلّ مامنعرف قدّيش التّفاصيل الإنسانيّه ممكن توصل لأطرافها عندّ النّخبه منّهم ، والسيّده ليال بدر المُتوّسطه إبنها الصّديق الغالي المهندس نضال وصديقه القريب أخي الغالي أنّوسه المُحبّ".









وتابعت الفنانة أصالة نصري، قائله: "قدرتّ تمرقّ منّ كلّ نفق مُظلم ، لأعلى درجات النّور ، بقلّب نقي لطيف بسيط ، وعقل مُثقّف واعي ، وروح غضّه مُمتعه طفوليّه عطّاءه دون حذر ، شكراً للظروف الّلي جمعتنا".









لتختم رسالتها: "وشكراً على اليوم الممتعّ جدًاً الّلي عشناه جوّا حضن روحك المُطمئنه وأتمنّى سيّدتي الغاليه أنّ يكون لي عمل أفتخر فيه منّ توقيعك أصالة".







