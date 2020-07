بهذه الكلمات أصالة نصري تمدح صديقتها برسالة عبر "إنستجرام"

View this post on Instagram

كلّ مامنعرف ناسّ أكترّ ، كلّ مامنعرف قدّيش التّفاصيل الإنسانيّه ممكن توصل لأطرافها عندّ النّخبه منّهم ، والسيّده ليال بدر المُتوّسطه إبنها الصّديق الغالي المهندس نضال وصديقه القريب أخي الغالي أنّوسه المُحبّ، قدرتّ تمرقّ منّ كلّ نفق مُظلم ، لأعلى درجات النّور ، بقلّب نقي لطيف بسيط ، وعقل مُثقّف واعي ، وروح غضّه مُمتعه طفوليّه عطّاءه دون حذر ، شكراً للظروف الّلي جمعتنا .. وشكراً على اليوم الممتعّ جدًاً الّلي عشناه جوّا حضن روحك المُطمئنه 🙏🏻🙏🏻 وأتمنّى سيّدتي الغاليه أنّ يكون لي عمل أفتخر فيه منّ توقيعك #أصاله @salybody