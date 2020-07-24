بهذه الكلمات أصالة نصري تمدح صديقتها برسالة عبر "إنستجرام"
الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:39 م
سعد نبيل
نشرت الفنانة أصالة، منذ قليل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لصديقتها واولادها، موجها لها رسالة تمدحها من خلالها.
حيث كتبت أصالة: " كلّ مامنعرف ناسّ أكترّ ، كلّ مامنعرف قدّيش التّفاصيل الإنسانيّه ممكن توصل لأطرافها عندّ النّخبه منّهم ، والسيّده ليال بدر المُتوّسطه إبنها الصّديق الغالي المهندس نضال وصديقه القريب أخي الغالي أنّوسه المُحبّ".
وتابعت الفنانة أصالة نصري، قائله: "قدرتّ تمرقّ منّ كلّ نفق مُظلم ، لأعلى درجات النّور ، بقلّب نقي لطيف بسيط ، وعقل مُثقّف واعي ، وروح غضّه مُمتعه طفوليّه عطّاءه دون حذر ، شكراً للظروف الّلي جمعتنا".
لتختم رسالتها: "وشكراً على اليوم الممتعّ جدًاً الّلي عشناه جوّا حضن روحك المُطمئنه وأتمنّى سيّدتي الغاليه أنّ يكون لي عمل أفتخر فيه منّ توقيعك أصالة".
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كلّ مامنعرف ناسّ أكترّ ، كلّ مامنعرف قدّيش التّفاصيل الإنسانيّه ممكن توصل لأطرافها عندّ النّخبه منّهم ، والسيّده ليال بدر المُتوّسطه إبنها الصّديق الغالي المهندس نضال وصديقه القريب أخي الغالي أنّوسه المُحبّ، قدرتّ تمرقّ منّ كلّ نفق مُظلم ، لأعلى درجات النّور ، بقلّب نقي لطيف بسيط ، وعقل مُثقّف واعي ، وروح غضّه مُمتعه طفوليّه عطّاءه دون حذر ، شكراً للظروف الّلي جمعتنا .. وشكراً على اليوم الممتعّ جدًاً الّلي عشناه جوّا حضن روحك المُطمئنه 🙏🏻🙏🏻 وأتمنّى سيّدتي الغاليه أنّ يكون لي عمل أفتخر فيه منّ توقيعك #أصاله @salybody