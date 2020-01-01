تفاصيل حملة تموينية مكبرة في مركزي أجا وميت غمر بالدقهلية

شهد مركزي أجا، وميت غمر، في محافظة الدقهلية، حملات مكثفة، شنتها قيادات مديرية التموين، وتمكنت من تحرير ٩ محاضر، وضبط ٢٤٠ كيلو لحوم فاسدة.





وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلف بشن حملات مستمرة، لمحاربة الفساد، وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استمرار الحملات، لتحقيق أقصى درجات الرقابة، والتفتيش على الأسواق وصلاحية اللحوم المعروضة؛ حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.





وتم تشكيل حملة، تحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين، وقاد الحملة، وائل الطنطاوي ومصطفى عوض المفتشان بالإدارة، والدكتور أحمد السعيد العبد بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.





وأسفرت الحملة، عن ضبط وتحرير محضر رقم ١١٠٢٦ لسنة ٢٠٢٠جنح اجا، ضد "وليد.ا.ال " صاحب محل جزارة بقرية صهرجت الصغرى، ومحضر رقم ١١٠٢٧ضد "ابراهيم.م.ا" صاحب منفذ لحوم بقرية صهرجت الصغرى، ومحضر رقم ١١٠٢٨ضد "حسن.ال.ص" صاحب محل جزارة بقرية كفرعوض، ومحضر رقم ١١٠٢٩ضد "حماده.م.ا " صاحب محل جزارة بقرية صهرجت الصغرى، وذلك لقيامهم بالذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على ٩٠ كيلو لحوم، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما تم تشكل حملة تموينية، برئاسة محمد علي عبد الفتاح رئيس كبير مفتشى مديرية التموين، بالاشتراك مع الدكتور سيد الحسنين، والدكتور سامح فتوح والدكتور أشرف الفونس، تحت اشراف السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، واستهدفت الحملة مركز ومدينة ميت غمر.





وتم تحرير محضر ضد احمد.ص.م. س المسئول عن سوبر ماركت مصر والسودان بمدينة ميت غمر لحيازته 5 كيلو لحوم قطع لا يوجد عليها بيانات، 14كيلو سجق غير مدون عليها بيانات، 3.5 لحم مفروم غير مدون عليها ايه بيانات تخص الصلاحية، 11كيلو كبدة معبأة بإطباق فويل ابيض وغير مدون عليها ايه بيانات، وجميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الادمي.





وتم تحرير محضر، ضد "طارق ن ع.ا" جزار لحوم لذبحة خارج السلخانه، وتم التحفظ على 50كيلو لحم، ومحضر ضد " محمود.ا.م " جزار لحوم لذبحه خارج السخانة، وتم التحفظ على 10 كيلو لحم، ومحضر ضد " عبد المقصود.م.ا " جزار لذبحه خارج السلخانه، وتم التحفظ على 10 كيلو لحم، ومحضر ضد "حماده.م.م " جزار لذبحه خارج السلخانه، وتم التحفظ على 50 كيلو.





وشدد محافظ الدقهلية علي استمرار الحملات علي منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامتها حفاظا علي صحة المواطنين.



