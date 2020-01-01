4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

في الساعات الأخيرة، أعلنت بشائر سارة، بشأن وضع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" في مصر، الأمر الذي أدى إلى بث الأمل في نفوس المصريين بعد إعلان تلك الأنباء السارة وسط تعايش المواطنين مع الوباء.





وتتعايش مصر مع فيروس كورونا منذ بداية يوليو الجاري بعد أن اتخذت الحكومة عدة إجراءات من أجل مواجهة الوباء على رأسها إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وكذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وهو ما ساهم بشكل كبير في استمرار عجلة الانتاج مع تراجع معدلات ومؤشرات الإصابات يوما بعد الاخر.





وفيما يلي يكشف "الفجر" عن أبرز البشائر السارة التي أعلنها المختصين خلال الساعات الأخيرة:





- لأول مرة ارتفع عدد المتعافين الخارجين من مستشفيات وأماكن العزل عن عدد المصابين، فآخر 24 ساعة خرج 991 متعافيا من أماكن العزل، فيما دخلت 668 حالة ثبت إيجابيتها المستشفيات بفارق 323 حالة.









- جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أكدت أن اللجنة تتوقع انتهاء جائحة كورونا في مصر قريبا وسيتم تسجيل صفر إصابات، مع الالتزام بالمحاذير والإجراءات الخاصة بشأن الحماية من الفيروس.





- الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أكد أنه تم السيطرة على المرض ولكن لم ننتصر عليه، متابعا: "لم نصل إلى صفر إصابات من فيروس كورونا وعندما وصلنا في بداية الجائحة إلى ٦٠٠ إصابة كان هناك حالة ذعر بين المصريين".





- وزارة الصحة والسكان، أكدت أنه من المستبعد حدوث انتقال فيروس كورونا، عبر الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية، لأنه مرض تنفسي، وطرق انتقاله من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع قطرات الجهاز التنفسي الناتجة عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب۔



