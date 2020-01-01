الجيش الإسرائيلي: سماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا





أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سمع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا.





ونشر "أدرعي"، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهر اليوم، أكد من خلالها سماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا، كما لحقت أضرار نتيجة الشظايا في مبنى وسيارة مدنية في داخل الأراضي الإسرائيلية.





ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أن التفاصيل الكاملة قيد الفحص، وبأنه سينشر لاحقا ما يستجد من معلومات.



