حماية المستهلك لـ المواطنين: ستجدونا بجانبكم في أيام العيد

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: إنهم نفذوا 47 حملة رقابية بـ 12 محافظة خلال أسبوع، موضحا أنهم حرروا نحو 274 محضرا خلال هذه الحملات الرقابية.





وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم رصدوا 38 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، كما تم ضبط كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، و12 طن زيوت سيارات مغشوشة.





وأضاف أن أي شكاوى تصل إليهم من المواطنين بشأن أي مخالفات يرصدونها، يتم على الفور التعامل معها، مؤكدا أن شكاوى المواطنين عنصر هام لرصد المخالفات بالأسواق.





ولفت إلى أنهم مستمرون في العمل خلال فترة عيد الأضحى، وسيتلقون شكاوى عبر مراكز "الكول سنتر" للجهاز، مضيفا: "المواطنين سيجدوننا بجانبهم في فترة العيد لرصد أي مخالفات"، منوها بأن





ونفذ جهاز حماية المستهلك وأفرعه بالمحافظات خلال الفترة من 11 إلى 16 يوليو الجارى، عدد 47 حملة متميزة بمحافظات الاسكندرية، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، جنوب سيناء، أسوان، سوهاج، المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الشرقية.





وأسفرت الحملة عن تحرير 274 محضر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، وحققت الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات على النيابات المختصة بالمحافظات.





يأتي في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيدًا لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقًا من توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري.



