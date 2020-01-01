وزير الإسكان يقوم بجولة موسعة بمدينة العلمين الجديدة (صور)

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجولة موسعة لتفقد المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة.









وشدد الجزار، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة، وبأعلى جودة، موضحاً أن مدينة العلمين الجديدة، ستكون مقصداً للسياحة المحلية والعالمية، وستكون من العلامات البارزة على شاطئ البحر المتوسط.





واستهل وزير الإسكان، ومرافقوه، زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة، بتفقد منطقة الأبراج الشاطئية، حيث يجري تنفيذ أعمال صب الخوازيق لإنشاء 5 أبراج جديدة، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات للأبراج التى يجرى تنفيذها (تضم 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا)، وتم الانتهاء من صب الدور الأخير بعدد منها.





كما تفقد الوزير، المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال، حيث تخطت نسبة التنفيذ 85 %، وأصبحت جاهزة للتشغيل، والطريق المؤدي إلى منطقة الأبراج، والذي تم رصفه وتنفيذ أعمال الإنارة به، كما تفقد نموذجا مكتملا لأحد الشاليهات، بمشروع تنفيذ كمبوند سكنى تجارى بالمنطقة الشاطئية، بمساحة ٧٠٠ فدان، وتعمل به ٥ شركات مقاولات كبرى، لتنفيذ نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية (عمارات - فيلات - شاليهات)، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية المختلفة.





وانتقل الجزار، ومرافقوه، لتفقد كبارى البواغيز الجارى تنفيذها، ومنطقة البحيرات الشاطئية، حيث يجرى تنفيذ أعمال تكريك البحيرات، وفتح البواغيز، وتخطت نسبة التنفيذ أكثر من 90 %، بجانب تفقد الحى اللاتيني، على مساحة ٤٠٠ فدان، ويضم ٦ مناطق بها ٢٤٩ عمارة سكنية، وتخطت نسبة التنفيذ بأحد المواقع 55 % من الأعمال الخرسانية للعمارات.





واختتم وزير الإسكان، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد منطقة المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ بالأعمال الخرسانية أكثر من 60 %، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).



