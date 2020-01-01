الأمواج تلقي جثماني الشقيق الثالث وأحد أقربه بشاطئ الصفا بالعجمي

قذفت الأمواج، صباح اليوم الجمعة، جثامين الشقيق الثالث وأحد أقارب الأشقاء الثلاثة، الغارقين بشاطئ الصفا بحي العجمي، غرب الإسكندرية، وبذلك اكتمل خروج كافة جثامين ضحايا اللأسرة المكلومة.





وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدراة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم خروج صباح اليوم، الجثتين المفقودتين ضمن ضحايا الأسرة الغارقة بشاطئ الصفا أمس، حيث تم العثور علي جثة شاب يُدعي "سيد محمد الأسمر" سعت ٦٠٠ من غرب شاطئ أبو تلات، ثم تم خروج الجثة الرابعة سعت ٨٤٥ من شرق شاطئ الصفا، وفي وجود الأسرة تم نقل الجثامين بسيارات الإسعاف.





وناشد رئيس الإدراة المركزية للسياحة والمصايف، جميع المواطنين بالالتزام بمنع ارتياد الشواطئ تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.





وكان لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم غرقًا بشاطئ الصفا بحي العجمي، غرب الإسكندرية، صباح أمس، وهم "غادة رجب حنفي" 19 عامًا، و"محمد رجب حنفي" 15 عامًا، و"حنفي رجب حنفي"، فضلًا عن ابن خالتهم ويُدعى "سيد محمد الأسمر"، جميعهم مقيمون بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة.





ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثتين وهما "غادة رجب حنفي" وشقيقها "محمد رجب"، فيما جرى البحث عن جثتى شقيقهما الثالث وابن خالتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأُخطرت النيابة للتحقيق.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 991 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.



