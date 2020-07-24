الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:42 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة: إن صلاة عيد الأضحى ستقام بنفس الضوابط التي طبقت في صلاة عيد الفطر، حيث ستقام بعدد محدود من المصليين مع إتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة.

وأشار "أبو عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن خطبة صلاة العيد لن تزيد عن 10 دقائق، وستؤدي في مسجد السيدة نفيسة فقط، مضيفا أنهم يراهنون على ثقافة الشعب، ورواد المساجد.

وأكد أن هناك عملية تطهير مستمرة لكافة مساجد وزارة الأوقاف، فضلا عن توفير كمامات وسجاد صلاة للمصليين في المساجد، منوها بأن اليوم ستقام صلاة الجمعة في مسجد السلطان أبو العلا، والخطبة ستكون عن فضائل وأعمال يوم عرفة.

وأعلن أن وزير الأوقاف سيعقد اجتماعات تشاورية مع قيادات الوزارة لدراسة أليات وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة في المساجد الأخرى، حيث سيكون هناك اجتماع موسع يوم الأحد المقبل.

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، أمس الخميس، إنه تم التواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات.

وقالت وزارة الأوقاف، إن قرار فتح المساجد يقتصر فقط على أداء الصلوات الخمس، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة، مُشيرةً إلى أنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد "السيدة نفيسة" بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.‏​

أكبر حصيلة تعافٍ من كورونا

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 991 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.

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