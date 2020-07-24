وزير النقل: تحديث إشارات السكك الحديدية بطول 981 كيلو بـ9.8 مليار جنيه

صرح وزير النقل، المهندس كامل الوزير، أنه جارٍ تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 981 كيلو بتكلفة 9.8 مليار، جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.





كما أعلن الوزير، دخول برج ملوي بمحافظة المنيا، في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف أسيوط بطول 250 كيلو والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.





وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و24 برج ثانوي و86 مزلقان ) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 62% حيث تقوم الشركة باعمال الانشاءات والتركيبات لعدد 10 أبراج على التوازي بمراحل متفاوته وبرج ملوى بالمنيا هو خامس برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار) بمحافظة المنيا لافتا الى أن برج ملوى بالمنيا يتحكم في 38 سيمافور ضوئي وعدد 2 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 26 موتور تحويلة وعدد 60 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى والروضة.





وأشار إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بني سويف أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي) بآخر إلكتروني حديث، ما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات، وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.





وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.





أكبر حصيلة تعافٍ من كورونا





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 991 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



