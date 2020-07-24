أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-7-2020 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:49 ص
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-7-2020، مع تزايد المعروض خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك لتستقر بعدها في الأسواق المصرية مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة مع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين وجاءت كما يلي:

توافر اللحوم في الأسواق 

قالت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم استقرت عند آخر سعر لها في بداية شهر رمضان ليتراوح سعر الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل سعر الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .
وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .

 

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك من خلال توافر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، أو طرح أضاحي العيد بأسعار أرخص من الأسواق عن طريق الشوادر التابعة لها والمنتشرة في أنحاء الجمهورية.

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