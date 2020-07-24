أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 24-7-2020 في سوق العبور

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:35 ص
أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات

ستقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم ، في سوق العبور وذلك في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية وجاءت الاسعار كما يلي:

ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5 جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.

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