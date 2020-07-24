الصين ترد على ترامب بإغلاق القنصلية الأمريكية في "شينغدو"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:59 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
أمرت الصين بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة "شينغدو"، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق القنصلية "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة"، ما اثار التهديدات الصينية بالانتقام.

كان القرار بمثابة تصعيد مثير للتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم وسط اتهامات جديدة بالتجسس الصيني في الولايات المتحدة ودعوات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لتشكيل تحالف عالمي جديد ضد بكين.

ووصفت سفارة الصين لدى الولايات المتحدة الأمر بأنه "استفزاز سياسي" ودعت واشنطن إلى "إلغاء" القرار على الفور.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينج على تويتر أن الصين "سترد بالتأكيد على الإجراءات المضادة الصارمة".

ووصفت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية الناطقة بالإنجليزية الإغلاق بأنه "مناورة جديدة في محاولة الإدارة الأمريكية لتصوير الصين كممثل خبيث على المسرح العالمي، وبالتالي جعلها خارجة على القانون للمجتمع الدولي".

وقالت "الخطوة تظهر أن متخلفا عن خصمه في الانتخابات الرئاسية في استطلاعات الرأي... إن الرئيس الأمريكي يبذل قصارى جهده لتصوير الصين على أنها عميل شر".

تظهر الاستطلاعات أن الرئيس دونالد ترامب يتخلف عن منافسه، نائب الرئيس السابق جو بايدن، قبل انتخابات 3 نوفمبر مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، مما يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الأمريكي.

كما أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن الصين قد تغلق القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو الجنوبية الغربية، في حين أبلغ مصدر لرويترز يوم الأربعاء أن الصين تفكر في إغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان، حيث سحبت الولايات المتحدة موظفيها أثناء تفشي الفيروس التاجي.

وقال هو شي جين، محرر صحيفة جلوبال تايمز، إن إغلاق قنصلية ووهان لن يكون مدمرًا بما فيه الكفايةـ مشيرا الي ان الولايات المتحدة لديها قنصلية كبيرة في هونغ كونغ، ومن "الواضح للغاية أن القنصلية هي مركز استخبارات".

"حتى إذا لم تغلقها الصين، يمكنها بدلًا من ذلك خفض عدد موظفيها إلى مائة أو مائتي شخص. هذا سيجعل واشنطن تعاني كثيرا من الألم".

توجد القنصليات الأمريكية الأخرى في الصين في قوانغتشو وشنغهاي وشنيانغ.

وفي السياق نفسه، اتهمت السفارة الصينية في واشنطن، في بيان صدر اليوم الخميس، الولايات المتحدة بـ "تلفيق لا أساس له" بشأن تصرفات البعثات الدبلوماسية الصينية وحثتها على "إلغاء هذا القرار الخاطئ على الفور".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قنصلية صينية قنصلية أمريكية ترامب الصين الإجراءات الصارمة

أخبار تهمك

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 15 ساعة

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 21 ساعة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يرشح هذا اللاعب لتعويض رحيل رمضان صبحي المحتمل

منذ حوالي 4 ساعات

هل يورط ميسي برشلونة في دوري أبطال أوروبا ؟

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 12 ساعة

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 18 ساعة

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أمريكا تسحب مزيد من الدبلوماسيين من الصين بسبب الهجوم الصوتى

إغلاق مكتب "التحرير الفلسطينية" بواشنطن.. المسمار الأخير في نعش عملية السلام

تقرير: الولايات المتحدة تسعى إلى زيادة وجودها في القطب الشمالي

فيروس كورونا.. الخطوط الجوية الكينية تعلق جميع الرحلات الجوية إلى الصين

الصين تدرس اتخاذ قرار صارم ضد أمريكا

الولايات المتحدة تمهل الصين 72 ساعة لإغلاق قنصلية هيوستن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

02:48 ص

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

04:45 ص

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

01:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً