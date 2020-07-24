خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

حذر، الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من تغيير بعض النصوص الدينية الثابتة، لافتا إلى أن هذا قد يؤدي إلى ضياع الدين.

وقال "الجندي"، إن كل ما جاء على النصوص الثابتة لا يجوز تغييره، فعلى سبيل المثال لا يجوز قول كلمات أخرى فيه عن الأذان، وإلا فالدين معرض للضياع.





وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن في حال نص الشرع على لفظ معين لا يجوز الخروج عنه حتى لا نسامح في أمور ويضيع الدين، وتعتبر بدعة من يخرج عن دين الله ويزايد في جمل أو ألفاظ ثابتة بتجويد معين.





وتابع الجندي، أن كل من لا يأذن به الله فهو بدعة وهي طريقة في الدين مبتكرة، يقصد بها مضاهة الأحكام الشرعية.





وفي تصريحات سابقة قال الجندي، إن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي أيام ذكر ولهامة مكانة ومنزلة عند الله، والذكر في هذه الأيام لا يكون لسانيًا فقط، ولكن من خلال إطعام الطعام، ومساعدة الفقراء والمساكين، ومساعدة الأرحام.





وتابع "الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه الأيام يجب أن يقترب فيها العبد من الله، لافتَا إلى أنه لا توجد أيام خلقت في الكون أفضل عند الله من هذه الأيام.



