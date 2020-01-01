بـ"إجراءات احترازية".. تشييع جثمان شهيد سيناء في كفر الشيخ (صور)

شيع الألاف من أهالي قرية شباس الشهداء التابعة لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، جثمان الشهيد رقيب أول عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوي، والذي استشهد صباح أمس الخميس بشمال سيناء.





وتقدم المشيعين اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والعقيد عمرو حسن المستشار العسكري للمحافظة، رافقهما العميد محمد شبل، والعميد احمد نصار، والعقيد جمال السبعاوي، بمكتب المستشار العسكري بكفر الشيخ، والعميد اسامه محمد علي، والسيد شنكار، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، والعميد محمد عبد الوهاب، مأمور مركز شرطة دسوق، والمقدم شاكر على، نائب مأمور مركز شرطة دسوق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، في جنازة عسكرية مهيبة، بعد أداء صلاة الجنازة.





وردد المشيعون عددًا من الهتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، كما ندد المشيعون بالإرهاب، وأكدت زوجة الشهيد خلال تشييع جثمانه، أنها فخورة بزوجها الذي استشهد في سبيل وطنه، تاركًا ولدين صغيرين، مشيرة إلى أنها على استعداد لتقديمها فداء لمصر.





ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشهيد رقيب أول عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوي، مقدمًا أحر التعازي والمواساة لأسرته، ولرجال الشرطة، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه، قائلًا: إن هذا العمل الإرهابي لن ينال من قوة وعزيمة المصريين، مؤكدًا حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبها وصموده خلف قيادته السياسية، والتصدي لهذه الجماعات الإرهابية، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر.





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.



