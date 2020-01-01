الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم نجم بيراميدز









يسعي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لحسم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك حصل علي توقيع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز منذ فترة، مشيرًا إلى وجود جلسة الساعات الماضية لانهاء المفاوضات بين الناديين إلا أن رجب لم يحضر الجلسة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن رجب بكار لم يحضر الجلسة بعدما تلقى اتصال هاتفي من النادي الاهلي يطلب منه الانتظار وعدم التوقيع لأي نادي.



